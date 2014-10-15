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NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH

Signature(s)

Montant
76 765 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 76 765 000 €
Éducation : 76 765 000 €
Date(s) de signature
17/12/2014 : 76 765 000 €
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30/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH
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Irlande : La BEI intervient à l'appui d'un investissement de 150 millions d'EUR pour l'extension du campus de l'université de Maynooth

Fiche récapitulative

Date de publication
15 octobre 2014
Statut
Référence
Signé | 17/12/2014
20130489
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH
NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 77 million
EUR 160 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Capex development programme of the National University of Ireland, Maynooth, located in County Kildare.

The purpose of the project is to construct and refurbish teaching, research and supporting facilities of the National University of Ireland Maynooth (NUIM). The project will include construction of a new university library, an ICT teaching and research facility, a building for educational sciences and student accommodation and service buildings. The aims are to increase the quality of teaching, learning and academic research at the university by updating the facilities. The ultimate beneficiaries are the students and staff of the university as well as the eventual employers of the graduates and wider society in Ireland.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Universities and research institutions are not specifically mentioned in the directive on Environmental Impact Assessment (EIA). An EIA is therefore not required in accordance with the EIA Directive 2011/92/EU. However, parts of the investment cover the construction of new facilities and therefore may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project. Potential impacts on Natura 2000 conservation sites as well as operating procedures and systems related to animal testing, genetically modified organisms (GMOs), biosafety hazards and waste management will also be checked.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC and/or 2004/17/EEC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH
Date de publication
30 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57255049
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130489
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
223921920
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130489
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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