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SEA AEROPORTI DI MILANO III

Signature(s)

Montant
140 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 140 000 000 €
Transports : 140 000 000 €
Date(s) de signature
11/12/2014 : 70 000 000 €
11/12/2014 : 70 000 000 €
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01/04/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SEA AEROPORTI DI MILANO III
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Infrastructures en Italie - La BEI prête 140 millions d'EUR à SEA pour financer des travaux dans les deux terminaux de Malpensa

Fiche récapitulative

Date de publication
3 février 2014
Statut
Référence
Signé | 11/12/2014
20130486
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SEA AEROPORTI DI MILANO III
ESERCIZI AEROPORTUALI SEA SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 140 million
EUR 295 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the development and upgrading of several components at the Malpensa airport of Milan, including: a reconfiguration of the retail areas in two terminals, the upgrade of the buildings to meet new seismic standards, a new railway connection between terminals, the renewal of the runway drainage system, the upgrading of one runway's strips to make it compliant with ICAO’s safety recommendations, the enhancement of cargo facilities and the upgrade of the airport’s energy systems.

The project's objectives are to increase commercial revenues, improve the airport’s operational efficiency, enhance safety and security and increase capacity to handle freight.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A project of this type would normally be classified under Annex II of the EU EIA Directive 2011/92/EC, meaning that the Competent Authority makes the decision as to whether a formal EIA is required or not. This, and the status of any pre-existing development consents, will be reviewed and assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SEA AEROPORTI DI MILANO III
Date de publication
1 Apr 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51715999
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130486
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - SEA AEROPORTI DI MILANO III
Date de publication
1 Apr 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52282846
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130486
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SEA AEROPORTI DI MILANO III
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
205783410
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130486
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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