EVS - STANDARD (GFI)

Fiche récapitulative
The project relates to financing EVS' RDI activities for development of next generation products and solutions. The Promoter is a highly innovative company and has achieved technological leadership for equipment managing the production of live events. The sustainability of such technological advantage requires continuous large scale investments to RDI. EVS has received numerous innovation awards for its products in recent years.
EIB financing aims at facilitating the financing of EVS' capital intensive RDI activities, among others the development activities on the XT Server product line as it is a key area of competitive advantage, innovation and future success for the company.
ICT RDI activities are not specifically covered by Annexes I & II of the EU Directive 2011/92/EU, and therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. The proposed investments will take place mainly inside buildings at RDI facilities already being used for similar activities, and are not expected to have a significant environmental impact on the surroundings.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.
Growth Finance Initiative (GFI) is a financing framework under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), the innovative risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments. More specifically, GFI aims at financing mid-cap (up to 3,000 full-time employees) companies with high growth potential and considerable investments in research, development and innovation (RDI).
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.