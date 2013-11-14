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EVS - STANDARD (GFI)

Signature(s)

Montant
12 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 12 000 000 €
Télécom : 12 000 000 €
Date(s) de signature
14/11/2013 : 12 000 000 €
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Initiative de financement de la croissance : l’entreprise belge EVS est la première bénéficiaire de ce nouvel instrument pilote de la BEI et de la Commission européenne

Fiche récapitulative

Date de publication
14 novembre 2013
Statut
Référence
Signé | 14/11/2013
20130480
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EVS - STANDARD (GFI)
EVS Broadcast Equipment SA ("EVS") is a Belgian broadcast equipment supplier founded in 1994. The company is listed on the NYSE Euronext Brussels. EVS designs and manufactures digital electronic systems for the audio-visual sector, primarily to broadcasting companies. EVS' long term strategy has been to consolidate leadership in the broadcasting markets via continuous innovation of its technologically demanding products and services. Headquartered in Liège (Belgium), EVS has 463 employees. The group has 20 offices worldwide, and sells its branded products in more than 100 countries to over 1,000 clients, including the world's leading broadcasters.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 12 million
EUR 48 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to financing EVS' RDI activities for development of next generation products and solutions. The Promoter is a highly innovative company and has achieved technological leadership for equipment managing the production of live events. The sustainability of such technological advantage requires continuous large scale investments to RDI. EVS has received numerous innovation awards for its products in recent years.

EIB financing aims at facilitating the financing of EVS' capital intensive RDI activities, among others the development activities on the XT Server product line as it is a key area of competitive advantage, innovation and future success for the company.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

ICT RDI activities are not specifically covered by Annexes I & II of the EU Directive 2011/92/EU, and therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. The proposed investments will take place mainly inside buildings at RDI facilities already being used for similar activities, and are not expected to have a significant environmental impact on the surroundings.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Commentaires

Growth Finance Initiative (GFI) is a financing framework under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), the innovative risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments. More specifically, GFI aims at financing mid-cap (up to 3,000 full-time employees) companies with high growth potential and considerable investments in research, development and innovation (RDI).

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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