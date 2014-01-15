DUMFRIES AND GALLOWAY HOSPITAL PPP

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Fiche récapitulative
- Santé - Santé humaine et action sociale
The project consists of the construction of a new hospital for the population of Dumfries and Galloway in Scotland. The objective of this project is to provide high quality services to meet the needs of patients and to facilitate the delivery of clinical activity as close to home as possible, given the rural and remote nature of Dumfries & Galloway.
The aim of the project is to improve the care of the Dumfries & Galloway population receiving hospital services. As such, the project offers positive social value.
Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU, though the project may be covered in annex II of the Directive in relation to urban development. During appraisal the Bank’s services will verify whether an EIA is required and the screening decision of the relevant authority. The procuring authority has set high requirements for the achievement of a sustainable development including: - A dedicated energy centre - Retention/ re-use of all landscaping material - Provision of a Sustainable Urban Drainage Scheme. The specific energy efficiency and renewable energy consumption targets will be verified during appraisal.
The project is being carried out as a PPP and the competitive dialogue process is being used. The Scottish Government’s Non-Profit Distributing procurement route is being implemented. The process was launched in the OJEU in June 2013 and is currently at the stage of two short listed bidders (Jan 2014). The Promoter is ensuring that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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