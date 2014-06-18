OUARZAZATE III (TOWER)

Fiche récapitulative
Construction and operation of a 150 MW concentrating solar power (CSP) Tower plant under the third phase of the Ouarzazate solar power complex.
The project's main objective is to help developing a globally-available, non-carbon power generation technology that ultimately may not require fossil fuel back-up capacity and reduce the costs of CSP for world benefit. By creating a new green industry and increasing the penetration of renewable energy in the country's energy mix, the project will contribute to Morocco's objectives of a more secure energy supply, energy diversification, CO2 emission reductions, increased employment, and protecting the local environment.
If the project were located in the EU, it would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (85/337/EEC) as amended, requiring the competent national authority to determine the need for an EIA. Under Moroccan Law, the project requires a mandatory EIA including initial scoping and public consultation. During appraisal, the Bank will ensure that the project complies with the Bank's principles and standards as regards environmental and social issues.
Within the EU, the promoter, being a public contracting authority, would be subject to public procurement procedures according to 2004/17/EU, including publication of contract notices in the Official Journal of the EU. In line with the Bank's principles and its statute, the promoter is following the provisions of the Bank's Guide to Procurement, which includes amongst others international competitive bidding and Official Journal of the EU contract notice publication for the items to be financed by the Bank.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.