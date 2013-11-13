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CIE AUTOMOTIVE RDI

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 9 110 000 €
Portugal : 9 570 000 €
Espagne : 51 320 000 €
Industrie : 70 000 000 €
Date(s) de signature
23/06/2014 : 9 110 000 €
23/06/2014 : 9 570 000 €
23/06/2014 : 51 320 000 €
Autres liens
Related public register
02/04/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CIE AUTOMOTIVE RDI
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - CIE AUTOMOTIVE RDI
Communiqués associés
Espagne: CIE Automotive reçoit un prêt de 70 millions d’EUR de la BEI à l'appui de ses activités de RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
13 novembre 2013
Statut
Référence
Signé | 23/06/2014
20130461
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CIE AUTOMOTIVE RDI
CIE AUTOMOTIVE SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 141 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns RDI linked to a broad range of metal and plastics forming technologies for automotive mechanical parts and modules, with the aim of contributing to the overall weight reduction of safer vehicles, and thereby to the reduction of fuel consumption and emissions.

The project, by focusing on the development of advanced automotive parts, to be produced using metal forging, casting, stamping, tube forming, and plastic injection technologies, has the aim of contributing to the overall weight reduction of safer vehicles, and thereby to the reduction of motor vehicle fuel consumption and emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project covers a number of R&D projects in the promoter’s existing R&D facilities without changing their currently authorized scope. Whether the investment also includes capital expenditures that could fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EC, and any other environmental issue, will be reviewed during the due diligence.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CIE AUTOMOTIVE RDI
Date de publication
2 Apr 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49786589
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130461
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CIE AUTOMOTIVE RDI
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86728360
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130461
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
CIE AUTOMOTIVE RDI
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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