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SPRINT - RISK SHARING DEVELOPMENT FUNDING (RSFF)

Signature(s)

Montant
148 491 585,21 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 148 491 585,21 €
Santé : 148 491 585,21 €
Date(s) de signature
16/06/2014 : 73 491 585,21 €
16/06/2014 : 75 000 000 €
Autres liens
Related public register
04/09/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SPRINT - RISK SHARING DEVELOPMENT FUNDING (RSFF)
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - SPRINT - RISK SHARING DEVELOPMENT FUNDING (RSFF)
Communiqués associés
Belgique: Une opération innovante dans le monde de la finance et de la recherche

Fiche récapitulative

Date de publication
27 août 2014
Statut
Référence
Signé | 16/06/2014
20130428
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SPRINT - RISK SHARING DEVELOPMENT FUNDING (RSFF)
UCB SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 148 million
EUR 440 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

The project concerns the R&D programme of six highly strategic and amongst the company's most promising drug development projects. The compounds concerned are in different stages of development, and address unmet needs.

The project comprises a number of R&D sub-projects with different durations and objectives. By addressing the unmet medical needs and by offering new treatments with higher efficacy, tolerability and safety, the net economic returns to society should be very high. A project of this type should accelerate research and bring improved quality of life for patients currently suffering from the related illnesses.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The R&D is conducted in state of the art buildings and the research and production facilities are subject to regular audits by competent authorities.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. Procurement procedures followed are in line with industry practice and satisfactory to the Bank.

Documents liés
04/09/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SPRINT - RISK SHARING DEVELOPMENT FUNDING (RSFF)
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Communiqués associés
Belgique: Une opération innovante dans le monde de la finance et de la recherche

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SPRINT - RISK SHARING DEVELOPMENT FUNDING (RSFF)
Date de publication
4 Sep 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54374530
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130428
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SPRINT - RISK SHARING DEVELOPMENT FUNDING (RSFF)
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
89121881
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130428
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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SPRINT - RISK SHARING DEVELOPMENT FUNDING (RSFF)
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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