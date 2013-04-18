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OSTRAVA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II

Signature(s)

Montant
36 068 530,2 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 36 068 530,2 €
Aménagement urbain : 36 068 530,2 €
Date(s) de signature
12/09/2014 : 36 068 530,2 €
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12/03/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OSTRAVA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
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République tchèque : La BEI continue de soutenir le développement des infrastructures urbaines à Ostrava

Fiche récapitulative

Date de publication
13 novembre 2013
Statut
Référence
Signé | 12/09/2014
20130418
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OSTRAVA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
STATUTARNI MESTO OSTRAVA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
CZK 1000 million (EUR 36 million)
CZK 2000 million (EUR 73 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

A multi-sector framework facility for financing investment schemes within the Ostrava City Investment Programme.

The proposed multi-sector Framework Loan will be the second loan with the City of Ostrava for the financing of municipal investments. At this stage of appraisal, the investments are expected to be in the fields of public infrastructure (roads, public transport, pedestrian/green spaces, etc.), cultural facilities and heritage, health, social and sports facilities, and environmental improvement and protection measures. Given that part of the schemes will probably be complemented by EU grant support in the 2014-2020 programming period, it can be expected that the loan will both facilitate and accelerate the implementation of EU supported investments.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The selected municipal investment schemes will be based on comprehensive urban development and regeneration strategies and plans. Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 79/409/EEC. The status of any environmental studies and public consultations related to planned investments will be reviewed. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OSTRAVA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Date de publication
12 Mar 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52033277
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130418
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
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