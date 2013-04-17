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PARDUBICE REGIONAL INFRASTRUCTURE III

Signature(s)

Montant
43 810 010,64 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 43 810 010,64 €
Transports : 21 028 805,11 €
Infrastructure composite : 22 781 205,53 €
Date(s) de signature
19/12/2013 : 21 028 805,11 €
19/12/2013 : 22 781 205,53 €
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Communiqués associés
République tchèque : la BEI continue à soutenir le développement de la région de Pardubice

Fiche récapitulative

Date de publication
17 septembre 2013
Statut
Référence
Signé | 19/12/2013
20130417
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PARDUBICE REGIONAL INFRASTRUCTURE III
PARDUBICKY KRAJ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
CZK 600 million (EUR 23 million)
CZK 1200 million (EUR 46 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

A multi-sector framework facility for financing investment schemes within the Regional Investment Programme.

The proposed Framework Loan will be the third operation with the Promoter (Pardubice Region) for financing of priority regional investments. Both previous operations have been fully disbursed and allocated.

Majority of the schemes are expected to be complemented by EU grant support in the 2007-2013 programming period. The loan will thus both facilitate and accelerate the implementation of EU supported investments.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comprises a multi-scheme operation classified as a Framework Loan and some of the schemes may eventually fall under Annex II of the EIA 2011/92/EU Directive. Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into the national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The promoter, the Pardubice Region, will be required to follow the EU public procurement rules (2004/18/EC), including the publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PARDUBICE REGIONAL INFRASTRUCTURE III
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49414153
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130417
Secteur(s)
Infrastructure composite
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PARDUBICE REGIONAL INFRASTRUCTURE III
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
150207308
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130417
Secteur(s)
Infrastructure composite
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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