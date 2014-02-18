Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 100 000 000 €
Eau, assainissement : 100 000 000 €
Date(s) de signature
16/03/2015 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
22/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE
Communiqués associés
Belgique : 100 millions de la BEI à FARYS|TMVW, l'opérateur flamand de réseaux d'assainissement

Fiche récapitulative

Date de publication
18 février 2014
Statut
Référence
Signé | 16/03/2015
20130400
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE
TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING CVBA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 217 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Rehabilitation and extension of the municipal sewer networks in the areas served by TMVW in the provinces of East- and West-Flanders and Flemish Brabant.

Providing better wastewater services.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project aims primarily at compliance with the EC Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EC as amended by Directive 98/15/EC and the Water Framework Directive 2000/60/EC. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC will be respected and the Bank will publish the non-technical summary of the EIA on its website. Overall, the project is expected to have a positive environmental impact.

The bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
22/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE
Autres liens
Communiqués associés
Belgique : 100 millions de la BEI à FARYS|TMVW, l'opérateur flamand de réseaux d'assainissement

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE
Date de publication
22 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55533531
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130400
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE
Date de publication
30 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135533974
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130400
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE
Autres liens
Fiche récapitulative
TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE
Fiche technique
TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE
Communiqués associés
Belgique : 100 millions de la BEI à FARYS|TMVW, l'opérateur flamand de réseaux d'assainissement

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Belgique : 100 millions de la BEI à FARYS|TMVW, l'opérateur flamand de réseaux d'assainissement
Autres liens
Related public register
22/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes