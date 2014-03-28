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TRAMWAY DE PARIS III

Signature(s)

Montant
152 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 152 000 000 €
Transports : 152 000 000 €
Date(s) de signature
10/12/2014 : 24 000 000 €
17/07/2014 : 128 000 000 €
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France: Tramway de Paris - La BEI finance l’extension de la ligne T3 (prêt de 128 M€)

Fiche récapitulative

Date de publication
28 mars 2014
Statut
Référence
Signé | 17/07/2014
20130394
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TRAMWAY DE PARIS III
SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE
VILLE DE PARIS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 125 million
EUR 250 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Le projet porte sur l’extension du tramway T3 de Paris entre la Porte de la Chapelle et la Porte d’Asnières sur une longueur de 4,3 km. Le prolongement comporte 8 nouvelles stations. 13 rames supplémentaires seront nécessaires pour l’exploitation de cette extension, dont 6 pour le renfort du service sur le tronçon existant entre Porte de Vincennes et Porte de la Chapelle.

Le projet s’inscrit dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF). Il répond ainsi à ses objectifs et à une démarche de développement durable en améliorant la qualité de service du transport collectif, augmentant ainsi son attractivité afin de favoriser les modes alternatif à l’automobile et le transfert modal.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet relève de l'annexe II de la directive 2011/92/EU. D'après la législation française, le projet est soumis à une procédure d’évaluation d'impact environnemental. Le projet a été formellement approuvé (Déclaration de Projet) par le Conseil Municipal de la Ville de Paris le 18 décembre 2013. Une analyse détaillée des aspects environnementaux sera entreprise au cours de l’instruction du projet.

La Banque exigera que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été/soient attribués conformément à la législation européenne applicable (Directive 2004/17/CE, Directive 2004/18/CE et Directive 2007/66/CW) et les avis de marché publiés selon les seuils réglementaires.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - TRAMWAY DE PARIS III
Date de publication
12 May 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50949107
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130394
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRAMWAY DE PARIS III
Date de publication
22 Jul 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53799842
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130394
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TRAMWAY DE PARIS III
Date de publication
9 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130577072
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130394
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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