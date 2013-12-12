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KNORR-BREMSE RDI II

Signature(s)

Montant
188 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 5 640 000 €
France : 9 400 000 €
Hongrie : 56 400 000 €
Allemagne : 116 560 000 €
Industrie : 188 000 000 €
Date(s) de signature
11/07/2014 : 5 640 000 €
11/07/2014 : 9 400 000 €
11/07/2014 : 56 400 000 €
11/07/2014 : 116 560 000 €
Autres liens
Related public register
18/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KNORR-BREMSE RDI II
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - KNORR-BREMSE RDI II

Fiche récapitulative

Date de publication
12 décembre 2013
Statut
Référence
Signé | 11/07/2014
20130388
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KNORR-BREMSE RDI II
KNORR-BREMSE AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the company's R&D on brake systems in both its corporate divisions: rail and commercial vehicles. Knorr-Bremse is a leading supplier of brake technology to the truck- and rail industry.

The main project objectives are improvement of safety, energy efficiency, reliability and reduction of wear and tear of the different components.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project primarily concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an EIA under the Directive 2011/92/EU. The Bank’s services will review during the project appraisal whether the investment that concerns capital expenditures falls under Annex II of the EIA Directive, as well as any other environmental details.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
18/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KNORR-BREMSE RDI II
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - KNORR-BREMSE RDI II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KNORR-BREMSE RDI II
Date de publication
18 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50768171
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130388
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
France
Hongrie
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - KNORR-BREMSE RDI II
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134229722
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130388
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
France
Hongrie
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
18/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KNORR-BREMSE RDI II
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - KNORR-BREMSE RDI II
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Fiche récapitulative
KNORR-BREMSE RDI II
Fiche technique
KNORR-BREMSE RDI II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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