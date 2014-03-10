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RHEIN-RUHR-EXPRESS

Signature(s)

Montant
449 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 449 500 000 €
Transports : 449 500 000 €
Date(s) de signature
16/12/2014 : 20 200 000 €
11/12/2014 : 87 500 000 €
20/03/2015 : 112 800 000 €
10/12/2014 : 229 000 000 €
Autres liens
Related public register
18/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RHEIN-RUHR-EXPRESS
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - RHEIN-RUHR-EXPRESS
Communiqués associés
Allemagne : 340 millions d'EUR pour le réseau express Rhin-Rhur dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Fiche récapitulative

Date de publication
10 mars 2014
Statut
Référence
Signé | 10/12/2014
20130367
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RHEIN-RUHR-EXPRESS
ZWECKVERBAND VERKEHRSVERBUND RHEIN-RUHR ZWECKVERBAND NAHVERKEHR WESTFALEN-LIPPE ZWECKVERBAND SCHIENENPERSONENNAHVERKEHR RHEINLAND-PFALZ NORD NAHVERKEHR RHEINLAND GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 450 million
EUR 950 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of new rolling stock for a high density schedule and fast regional rail system in the densely populated Rhein-Ruhr region.

The project will accommodate growing demand, improve the quality and attractiveness of rail transport in this densely urbanised region and provide conditions for modal shift. It will contribute to the reduction of accidents, pollution and CO2 emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Rolling stock manufacture is outside the scope of application of either Annex I or Annex II of EIA Directive 2012/92/EU. During appraisal, the Bank will check compliance of the technical specifications of the rolling stock concerning noise and energy efficiency requirements in particular. Arrangements for the disposal of obsolete rolling stock will also be investigated.

The Bank will check that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and 2007/66/EC) with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RHEIN-RUHR-EXPRESS
Date de publication
18 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53708267
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130367
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - RHEIN-RUHR-EXPRESS
Date de publication
24 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165523179
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130367
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
18/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RHEIN-RUHR-EXPRESS
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - RHEIN-RUHR-EXPRESS
Autres liens
Fiche récapitulative
RHEIN-RUHR-EXPRESS
Fiche technique
RHEIN-RUHR-EXPRESS
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Allemagne : 340 millions d'EUR pour le réseau express Rhin-Rhur dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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