PLK RAIL NETWORK QUALITY AND SAFETY IMPROVEMENT

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project consists of two components: (i) rehabilitation of about 555 km of electrified mainline railway, mainly double track; and (ii) modernisation of about 310 level crossings.
The project is located, in part, on the TEN-T rail network (Regulation 1315/2013). The project will increase the quality of rail services provided in Poland as well as promote travel by rail. The project will thereby enhance sustainable transport in line with EU objectives. The project is also located in a convergence zone and by facilitating access promotes regional development.
Component (i) of the project falls under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and has been screened out by the competent authorities, which concluded there are no likely significant negative effects on the environment. Component (ii) falls outside Annexes I and II. Thus no EIA has been required for either component. The competent authorities concluded that the project was not likely to have a significant effect on protected areas and no assessment according to the Habitats Directive (92/43/EEC) was necessary. The project's residual negative impact during construction and operation are limited and offset by the expected modal shift facilitated by the investment.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC and 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.