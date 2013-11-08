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KONE LIFTING TECHNOLOGY RDI

Signature(s)

Montant
160 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 3 200 000 €
Pays-Bas : 3 200 000 €
Italie : 11 200 000 €
Finlande : 142 400 000 €
Industrie : 160 000 000 €
Date(s) de signature
17/04/2014 : 3 200 000 €
17/04/2014 : 3 200 000 €
17/04/2014 : 11 200 000 €
17/04/2014 : 142 400 000 €
Autres liens
Related public register
10/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - Kone People Flow Technology RDI
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - KONE LIFTING TECHNOLOGY RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
8 novembre 2013
Statut
Référence
Signé | 17/04/2014
20130354
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KONE PEOPLE FLOW TECHNOLOGY RDI
KONE OYJ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 160 million
EUR 336 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

RDI investments related to elevator and escalator technologies during the period of 2013-2016.

The project focuses on improving the environmental performance, ride comfort, visual design and safety of elevators and escalators.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns primarily investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities without changing their pre-authorised scope. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not expected to be required by EIA Directive 2011/92/EU. The project might, however, also include capital expenditures related to the R&D activities. Whether these investments fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, will be clarified during the project’s appraisal.

The promoter is a private sector company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
10/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - Kone People Flow Technology RDI
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - KONE LIFTING TECHNOLOGY RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - Kone People Flow Technology RDI
Date de publication
10 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49922430
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130354
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Finlande
Pays-Bas
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - KONE LIFTING TECHNOLOGY RDI
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86848503
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130354
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Finlande
Pays-Bas
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
10/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - Kone People Flow Technology RDI
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - KONE LIFTING TECHNOLOGY RDI
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Fiche récapitulative
KONE PEOPLE FLOW TECHNOLOGY RDI
Fiche technique
KONE LIFTING TECHNOLOGY RDI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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