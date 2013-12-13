Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 100 000 000 €
Énergie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
12/12/2014 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
04/06/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE
Communiqués associés
Hongrie : la BEI prête 100 millions d’EUR pour la mise à niveau des infrastructures énergétiques

Fiche récapitulative

Date de publication
13 décembre 2013
Statut
Référence
Signé | 12/12/2014
20130348
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE
MAVIR MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ATVITELI RENDSZERIRANYITO ZRT
MAGYAR FOLDGAZTAROLO ZRT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 203 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Reinforcement and extension of Hungary's electricity transmission network during 2013-2018 and reconstructure works on the underground gas storages.

Economic and Social Cohesion (transversal)
Competitive and Secure Energy (incl. TEN-E)

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the project schemes fall under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU, requiring an EIA. Other project schemes fall under Annex II; therefore the Competent Authority has to decide whether an EIA is required. The status and available results of the environmental impact studies and the authorisation processes as well as the actual impacts, including potential negative impacts on sites of importance of nature or cultural heritage conservation, and the planned mitigating and/or compensating measures will be reviewed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
04/06/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE
Autres liens
Communiqués associés
Hongrie : la BEI prête 100 millions d’EUR pour la mise à niveau des infrastructures énergétiques

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE
Date de publication
4 Jun 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53120639
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130348
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164723409
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130348
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
04/06/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE
Autres liens
Fiche récapitulative
MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE
Fiche technique
MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE
Communiqués associés
Hongrie : la BEI prête 100 millions d’EUR pour la mise à niveau des infrastructures énergétiques

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Hongrie : la BEI prête 100 millions d’EUR pour la mise à niveau des infrastructures énergétiques
Autres liens
Related public register
04/06/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes