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GRUPPO SORIN R&D

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 43 100 000 €
France : 56 900 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
6/05/2014 : 43 100 000 €
6/05/2014 : 56 900 000 €
Autres liens
Related public register
09/04/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPPO SORIN R&D
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SORIN R&D

Fiche récapitulative

Date de publication
25 octobre 2013
Statut
Référence
Signé | 06/05/2014
20130335
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GRUPPO SORIN R&D
SORIN SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 212 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of the Sorin Group research and development activities in the cardiac surgery and rhythm management fields, in Italy (80%) and France (20%).

The project concerns the company's research and development (R&D) of various new products and product improvements in heart failure with a particular focus on i) cardiopulmonary, ii) cardiac rhythm management and iii) heart valves.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities without changing their already authorized scope and would therefore not require an EIA under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter’s procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project due diligence.

Commentaires

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Documents liés
09/04/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPPO SORIN R&D
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SORIN R&D

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPPO SORIN R&D
Date de publication
9 Apr 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50059010
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130335
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SORIN R&D
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80404012
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130335
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
09/04/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPPO SORIN R&D
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SORIN R&D
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Fiche récapitulative
GRUPPO SORIN R&D
Fiche technique
GRUPPO SORIN R&D

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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