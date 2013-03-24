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FORTUM CHP PLANT STOCKHOLM

Signature(s)

Montant
260 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 260 000 000 €
Énergie : 260 000 000 €
Date(s) de signature
17/06/2014 : 260 000 000 €
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Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - SV
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - FORTUM CHP PLANT STOCKHOLM
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15/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FORTUM CHP PLANT STOCKHOLM
Communiqués associés
Suède : La BEI finance la construction, à Stockholm, d'une centrale de cogénération (chaleur et électricité) à haut rendement, alimentée à la biomasse

Fiche récapitulative

Date de publication
2 octobre 2013
Statut
Référence
Signé | 17/06/2014
20130324
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FORTUM CHP PLANT STOCKHOLM
AB FORTUM VAERME HOLDING SAMAEGT MED STOCKHOLMS STAD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 260 million
EUR 543 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a new biofuel-fired CHP plant in Stockholm.

The project comprises the design, construction, operation and maintenance of a new biomass combined heat and power (CHP) plant including the necessary upgrading of harbour infrastructure. It will be located in the city of Stockholm and delivering heat to the existing district heating system in Stockholm and electricity to the public grid. The power plant allows for the use of a full range of solid biomass but production is expected to be based on mainly wood chips. The new CHP plant will have a production capacity of 280 MWth heat and 130 MWe electricity.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The power plant and its biomass reception and processing infrastructures will be erected inside an existing industrial facility. By virtue of its technical characteristics, the project falls under Annex II of the Directive 2011/92/EU. Here, the Competent Authority requested an EIA for the power plant. Based upon the outcomes of the EIA, the project’s environmental consent was granted in November 2007.

The promoter falls under the Utilities Directive 2004/17/EC and is obliged to apply public procurement procedures. Compliance with the Utilities Directive has been stated by the promoter and will be verified during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Environmental and Social Completion Sheet - FORTUM CHP PLANT STOCKHOLM
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77526347
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130324
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FORTUM CHP PLANT STOCKHOLM
Date de publication
15 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50091642
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130324
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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FORTUM CHP PLANT STOCKHOLM
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