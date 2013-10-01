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EL SHABAB POWER PLANT

Signature(s)

Montant
205 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 205 000 000 €
Énergie : 205 000 000 €
Date(s) de signature
9/02/2014 : 205 000 000 €
Autres liens
Related public register
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EL SHABAB POWER PLANT
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - EL SHABAB POWER PLANT
Communiqués associés
Égypte : La BEI prête 205 millions d'EUR pour financer un nouveau projet dans le secteur de l'énergie

Fiche récapitulative

Date de publication
1 octobre 2013
Statut
Référence
Signé | 09/02/2014
20130298
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EL SHABAB POWER PLANT
EGYPTIAN ELECTRICITY HOLDING COMPANY (EEHC)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 205 million
EUR 413 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Conversion of existing Open Cycle Gas Turbine power plant to Combined Cycle Gas Turbine power plant in El Shabab, increasing generating capacity from 1000MW to 1500MW.

The project employs modern, commercially proven, combined-cycle power generation technology to increase the output and fuel efficiency of an existing power plant project. It is expected to contribute to meeting the increasing electricity demand at a competitive cost, with relatively low environmental impact.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Due to its size and technical characteristics, the project is not required to follow an EIA procedure; however, the EIA for the existing open-cycle power plant, carried out in 2010, will be reviewed during appraisal and any significant gaps in the previous assessment, as well as any social or environmental concerns raised by the conversion to combined-cycle operation, will be required to be addressed by the promoter to the Bank's satisfaction.

The project will be required to be procured according to the Banks Guide to Procurement. The procurement process is ongoing.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EL SHABAB POWER PLANT
Date de publication
17 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49477446
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130298
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EL SHABAB POWER PLANT
Date de publication
30 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
136084676
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130298
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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EL SHABAB POWER PLANT
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