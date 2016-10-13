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UNGHENI-CHISINAU GAS PIPELINE

Signature(s)

Montant
41 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Moldavie : 41 000 000 €
Énergie : 41 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2016 : 3 000 000 €
19/12/2016 : 38 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
13 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 19/12/2016
20130294
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UNGHENI-CHISINAU GAS PIPELINE
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 41 million
EUR 92 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a natural gas pipeline with a length of 120km connecting the existing Moldova-Romania gas interconnection from Ungheni at the Modova-Romania border to Chisinau, the capital city of the Republic of Moldova

The project will enable the country to diversify its sources of supply. The project follows the principles of Directive 2004/67/EC and Regulation (EU) No 994 concerning measures to safeguard security of gas supply, the provisions of which shall be implemented by the country in the context of its adhesion to the Energy Community. Energy security is a priority of the government of the Republic of Moldova in its energy strategy until 2030. The project will enable Moldova to improve integration capacity of its gas network with Romanian and European gas networks.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The environmental and social impact analysis (ESIA) was performed by an international consultant. Public consultations were carried out and the environmental permit for the project has been granted by the relevant authorities. Pipeline routes are determined in a way to avoid environmentally sensitive areas and to follow existing rights of way to the extent possible. The impact that can typically be expected is mainly temporary and relates to construction works. This impact can usually be well managed by appropriate measures taken by the construction company. During appraisal the Bank will review the environmental and social (E&S) process and documentation to ensure alignment with the Bank's requirements.

The Bank will require the promoter to ensure that public procurement rules are applied during implementation of the project in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - UNGHENI-CHISINAU GAS PIPELINE
Date de publication
14 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71690526
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130294
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNGHENI-CHISINAU GAS PIPELINE
Date de publication
23 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68170207
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130294
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - UNGHENI-CHISINAU GAS PIPELINE
Date de publication
7 Jun 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
181275433
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20130294
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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