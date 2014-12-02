SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY

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Fiche récapitulative
Regional financing facilility to provide medium to long-term funding to micro and small enterprises through selected financial intermediaries in Southern African ACP countries. Loans to final beneficiaries are planified at on average USD 10,000. In addition to funding, there will be a technical assistance facility providing support to financial intermediaries and to final beneficiairies.
In line with the promising track record of the previous two Eastern Africa Microfinance Facilities, the SA Microfinance Facility shares the same ultimate objectives which is to promote job creation and maximise the development impact of micro and small enterprises through enhanced access to funding. The EIB via its regional office in Pretoria, South Africa, aims to provide funding of total EUR 50m to selected financial intermediaries in SA countries to reach micro and small enterprises, specifically enterprises benefiting from loans up to EUR 50,000 (the average loans to final beneficiaries is projected to be EUR 10,000). Apart from financing micro and small enterprises, the SA Microfinance Facility will provide technical assistance services to financial intermediaries and final beneficiaries.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.