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ILLER BANK URBAN TRANSPORT AND ENVIRONMENT LOAN

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 250 000 000 €
Eau, assainissement : 12 500 000 €
Déchets solides : 12 500 000 €
Transports : 225 000 000 €
Date(s) de signature
6/10/2015 : 12 500 000 €
6/10/2015 : 12 500 000 €
6/10/2015 : 225 000 000 €
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Related public register
05/12/2022 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ILLER BANK URBAN TRANSPORT AND ENVIRONMENT LOAN - ÇED Raportu
Communiqués associés
Turquie : la BEI s'associe à Ilbank pour financer des projets écologiques mis en oeuvre par des collectivités locales

Fiche récapitulative

Date de publication
21 novembre 2014
Statut
Référence
Signé | 06/10/2015
20130260
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ILLER BANK ENVIRONMENT AND TRANSPORT LOAN
ILLER BANKASI AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 550 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The purpose of the operation is to finance a range of public transport and environmental schemes located in municipalities throughout Turkey.

The operation will be an important instrument to bring municipal services closer to the standards of EU directives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIB requires compliance with all relevant EU environmental legislation for projects in candidate countries, and seeks to respect the spirit of EU environmental legislation outside the EU. Prior to allocating a scheme to the project, the Bank will ensure compliance with EIB environmental standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - ILLER BANK URBAN TRANSPORT AND ENVIRONMENT LOAN - ÇED Raportu
Date de publication
5 Dec 2022
Langue
turc
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164958799
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130260
Secteur(s)
Déchets solides
Transports
Eau, assainissement
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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