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PRYSMIAN GROUP RDI

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 2 440 000 €
Royaume-Uni : 3 190 000 €
Pays-Bas : 3 720 000 €
Allemagne : 4 000 000 €
France : 6 650 000 €
Italie : 80 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2013 : 2 440 000 €
18/12/2013 : 3 190 000 €
18/12/2013 : 3 720 000 €
18/12/2013 : 4 000 000 €
18/12/2013 : 6 650 000 €
18/12/2013 : 80 000 000 €
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Related public register
10/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PRYSMIAN GROUP RDI
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PRYSMIAN GROUP RDI
Communiqués associés
Italie : 100 m d’EUR au groupe Prysmian pour appuyer la recherche-développement en Europe

Fiche récapitulative

Date de publication
10 juillet 2013
Statut
Référence
Signé | 18/12/2013
20130256
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PRYSMIAN GROUP RDI
PRYSMIAN SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns research & development activities related to the manufacturing of energy efficient electricity and telecommunications cabling systems.

The project concerns research and development activities related to the manufacturing of energy efficient high voltage electricity transmission and telecommunications cabling systems.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development, which will be carried out in existing facilities, already authorized. These are not expected to change their scope due to the project. An Environmental Impact Assessment (EIA) would thus not be required, as per EIA Directive 2011/92/EU. However, full environmental details will be assessed by the Bank’s services during the appraisal.

The promoter is a private company operating in the manufacturing sector and not having a status of a contracting authority. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Documents liés
10/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PRYSMIAN GROUP RDI
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Italie : 100 m d’EUR au groupe Prysmian pour appuyer la recherche-développement en Europe

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PRYSMIAN GROUP RDI
Date de publication
10 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48527355
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130256
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
Pays-Bas
France
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PRYSMIAN GROUP RDI
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74851438
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130256
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
Pays-Bas
France
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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10/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PRYSMIAN GROUP RDI
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PRYSMIAN GROUP RDI
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PRYSMIAN GROUP RDI
Fiche technique
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Italie : 100 m d’EUR au groupe Prysmian pour appuyer la recherche-développement en Europe

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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