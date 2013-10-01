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SAB WIRTSCHAFTSFOERDERUNG SACHSEN

Signature(s)

Montant
600 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 600 000 000 €
Services : 600 000 000 €
Date(s) de signature
5/12/2014 : 300 000 000 €
3/12/2013 : 300 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAB WIRTSCHAFTSFOERDERUNG SACHSEN
Related public register
25/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SAB WIRTSCHAFTSFOERDERUNG SACHSEN

Fiche récapitulative

Date de publication
1 octobre 2013
Statut
Référence
Signé | 03/12/2013
20130240
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SAB WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG SACHSEN
Sächsische Aufbaubank
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 600 million
EUR 3295 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The EIB loan will target Saxony's grant schemes dedicated to "Priority axis 3", enhancing the competitiveness of the manufacturing industry (small and medium-sized enterprises (SMEs) and Mid-Caps).

The EIB loan will complement EU and national grant programmes carried out by Sächsische Aufbaubank (SAB) dedicated to private beneficiaries in the region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the subprojects may fall under Annex II of Directive 2011/92/EU and thus might be subject to an environmental screening/assessment. Should any such subproject have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into national law. All subprojects must be implemented in compliance with EU environmental legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Some of the project promoters (beneficiaries) will be private companies not operating in the Utilities sector, and are thus not covered by EU directives on procurement.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAB WIRTSCHAFTSFOERDERUNG SACHSEN
25/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SAB WIRTSCHAFTSFOERDERUNG SACHSEN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAB WIRTSCHAFTSFOERDERUNG SACHSEN
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48756636
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130240
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SAB WIRTSCHAFTSFOERDERUNG SACHSEN
Date de publication
25 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125530078
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130240
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAB WIRTSCHAFTSFOERDERUNG SACHSEN
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25/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SAB WIRTSCHAFTSFOERDERUNG SACHSEN
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Fiche récapitulative
SAB WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG SACHSEN
Fiche technique
SAB WIRTSCHAFTSFOERDERUNG SACHSEN

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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