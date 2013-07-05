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LKH UNIKLINIKUM GRAZ

Signature(s)

Montant
220 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 220 000 000 €
Santé : 220 000 000 €
Date(s) de signature
2/12/2013 : 220 000 000 €
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05/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LKH UNIKLINIKUM GRAZ
Communiqués associés
Autriche : Soutien de la BEI à un vaste programme d’investissement visant à renforcer encore la performance de l'hôpital universitaire de Graz

Fiche récapitulative

Date de publication
5 juillet 2013
Statut
Référence
Signé | 02/12/2013
20130237
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LKH UNIKLINIKUM GRAZ
STEIERMAERKISCHE KRANKENANSTALTEN GESELLSCHAFT MBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 220 million
EUR 540 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project supports the infrastructure and organisational development programme for the University Hospital in Graz, Austria. The promoter and borrower is the Land Steiermark (Federal State of Styria).

To ensure the hospital's future role as one of the leading facilities in Austria, and considering its role as a university hospital serving the country's wider population, the State agreed in May 2010 with the Federal Government on an extensive investment programme named “LKH 2020”.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. It is expected that the project will have positive social benefits as healthcare is an element of social cohesion.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LKH UNIKLINIKUM GRAZ
Date de publication
5 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49233593
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130237
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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Lien vers la source
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05/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LKH UNIKLINIKUM GRAZ
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LKH UNIKLINIKUM GRAZ
Fiche technique
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