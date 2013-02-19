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LYCEES - REGION POITOU-CHARENTES

Signature(s)

Montant
185 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 185 000 000 €
Éducation : 185 000 000 €
Date(s) de signature
4/12/2013 : 185 000 000 €
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28/05/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LYCEES - REGION POITOU-CHARENTES
Communiqués associés
France : 185 millions d'euros pour les lycées de Poitou-Charentes

Fiche récapitulative

Date de publication
24 septembre 2013
Statut
Référence
Signé | 04/12/2013
20130219
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LYCEES - REGION POITOU-CHARENTES
REGION POITOU-CHARENTES
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 185 million
EUR 407 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is part of a multi-year investment plan to benefit training, education, research and higher education in the Poitou-Charentes region . The plan concerns a large number of construction, rehabilitation, and modernisation operations (e.g. safety standards, accessibility, energy efficiency) of schools, training or apprenticeship centres, or research and higher education facilities.

The aim of the project is to improve education infrastructure and to increase energy efficiency of education buildings in the Poitou-Charentes region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project includes new buildings, extensions and renovations of educational buildings (including existing senior secondary schools). . The Directive 2011/92/EU does not specifically mention the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) for buildings related to education, but it may be that some sub-projects can be regarded as urban renewal projects and might require an EIA (Annex II of the European Directive). This will be examined during the appraisal.

The procedures for tendering and procurement used by the promoter must comply with the Community directives on procurement (Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC amended by Regulation 1874/2004). The procedures will be analysed during the appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LYCEES - REGION POITOU-CHARENTES
Date de publication
28 May 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48745839
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130219
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Fiche technique
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