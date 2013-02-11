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BRACCO MEDICAL TECHNOLOGY

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 100 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
24/07/2014 : 100 000 000 €
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Related public register
24/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BRACCO MEDICAL TECHNOLOGY
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BRACCO MEDICAL TECHNOLOGY
Communiqués associés
Italie : La BEI contribue à hauteur de 100 millions d'EUR au financement des investissements de rechernce-développement de Bracco Imaging

Fiche récapitulative

Date de publication
1 octobre 2013
Statut
Référence
Signé | 24/07/2014
20130211
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BRACCO MEDICAL TECHNOLOGY
BRACCO SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 215 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of Bracco Group Research and Development activities in the pharma field of contrast media and contrast media injectors.

It is the objective of this project to further develop contrast media and contrast media injectors.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorized for the same purpose and would therefore not require an EIA under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter’s procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project due diligence.

Commentaires

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BRACCO MEDICAL TECHNOLOGY
Date de publication
24 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49803342
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130211
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BRACCO MEDICAL TECHNOLOGY
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87294596
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130211
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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