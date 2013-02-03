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GRUPPO IMA RDI

Signature(s)

Montant
29 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 29 000 000 €
Industrie : 29 000 000 €
Date(s) de signature
6/02/2014 : 14 000 000 €
6/02/2014 : 15 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPPO IMA RDI
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO IMA RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
27 juin 2013
Statut
Référence
Signé | 06/02/2014
20130203
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GRUPPO IMA RDI
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 29 million
EUR 61 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's investment in research, development and innovation (RDI) for the design and manufacturing of automatic machines for the processing and packaging of pharmaceuticals, cosmetics and food. The RDI activities will be carried out in Italy in the period 2013-2016.

The project will support the promoter in developing new machines with improved performance, versatility and reduced energy consumption.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project, which represents part of the promoter's on-going R&D activities, will be carried out in existing facilities already authorised that will not change the scope due to the project; as such, no Environmental Impact Assessment is required as per directive 2011/92/EU; however full environmental details will be investigated during the appraisal.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

Commentaires

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Documents liés
02/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPPO IMA RDI
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO IMA RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPPO IMA RDI
Date de publication
2 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48627990
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130203
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO IMA RDI
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77556170
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130203
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO IMA RDI
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Fiche récapitulative
GRUPPO IMA RDI
Fiche technique
GRUPPO IMA RDI

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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