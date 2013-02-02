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BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 4 000 000 €
France : 16 000 000 €
Industrie : 20 000 000 €
Date(s) de signature
1/04/2014 : 4 000 000 €
1/04/2014 : 16 000 000 €
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Related public register
27/03/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND
Communiqués associés
BEI en France : Brownfields lève son deuxième fonds avec un objectif de 100 M€

Fiche récapitulative

Date de publication
3 septembre 2013
Statut
Référence
Signé | 01/04/2014
20130202
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND
Brownfields Gestion, Société par actions.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

EIB participation in an infrastructure fund for remediation and regeneration of industrially polluted land in France and Belgium.

Target investments to clean up impaired sites (“brownfields”) acquired from public and private owners, using environmentally sound remediation techniques, and ultimately selling the repositioned property to third parties and thus supporting the urban renewal and regeneration.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Depending on their technical characteristics, the processes to be employed and operations to be carried out may fall under Annex II of Directive 2011/92/EU. Urban developments are included in the same Annex II of the same Directive. Those elements will be reviewed during appraisal and addressed in the investment guidelines of the Fund. The situation regarding environmental liabilities, taking into account Directive 2004/35, will be addressed during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Commentaires

Projects will be predominantly in France, with some in Belgium

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND
Date de publication
27 Mar 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49984343
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130202
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158774226
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130202
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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