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Fiche récapitulative
- Santé - Santé humaine et action sociale
Construction and maintenance of a new hospital building for children and young people in Edinburgh, Scotland (UK). The Project will be procured under the Scottish Non Profit Distributing (NPD) model.
The project is to design, build, finance and maintain a new facility to provide services from the Royal Hospital for Sick Children, Child and Adolescent Mental Health Service and the Department of Clinical Neurosciences in a single building adjoining the Royal Infirmary of Edinburgh at Little France, Edinburgh, Scotland (UK). The delivery of clinical services will be the responsibility of the health authority, as will catering and retail services.
Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU, though the Project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the relevant authority. The aim of the Project is to improve the care of patients of all ages receiving hospital services and its social value is therefore considered to be positive.
The Project is being procured using the competitive dialogue process for Public Private Partnerships (PPPs), which was launched with publication in the Official Journal of the European Union in December 2012. Three bidders passed the pre-qualification stage and were invited to participate in dialogue in March 2013. Final tenders are due in January 2014 and the Board will announce the Preferred Bidder in March 2014. The Bank requires the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.