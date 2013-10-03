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PPC DISTRIBUTION VI

Signature(s)

Montant
415 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 415 000 000 €
Énergie : 415 000 000 €
Date(s) de signature
15/09/2014 : 180 000 000 €
11/03/2014 : 235 000 000 €
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11/03/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PPC DISTRIBUTION VI
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PPC DISTRIBUTION VI
Communiqués associés
Grèce: La BEI contribue à l’amélioration du réseau électrique

Fiche récapitulative

Date de publication
3 octobre 2013
Statut
Référence
Signé | 11/03/2014
20130193
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PPC DISTRIBUTION VI
HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORK OPERATOR SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 415 million
EUR 838 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a three year investment programme aimed at modernising and reinforcing the electricity distribution networks of peninsular and insular Greece. It comprises a large number of electricity distribution schemes ranging from low voltage up to 150 kV.

The purpose of the project is to improve network safety and reliability, connect new system users and initiate the installation of smart meters throughout the country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The characteristics and voltage range of the Project schemes are such that they are listed neither under Annex I nor Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. The environmental impacts of the Project are expected to be modest and, in most cases, limited to disturbance during construction.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PPC DISTRIBUTION VI
Date de publication
11 Mar 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49815169
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130193
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PPC DISTRIBUTION VI
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88266389
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130193
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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