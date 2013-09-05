TUNNELSICHERHEIT 2013-2018

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Fiche récapitulative
The project is part of ASFINAG’s 2013-2018 tunnel safety investment programme. It is located on the A9 Pyhrn motorway between Linz and Graz and is subdivided into 3 major schemes: (i) upgrading from 1 to 2 tubes of a chain of 4 tunnels (the so-called Klaus sector), (ii) upgrading from 1 to 2 tubes of the Bosrucktunnel, (iii) upgrading from 1 to 2 tubes of the Gleinalmtunnel.
The national tunnel safety investment programme aims at complying with the EU Tunnel and Road Safety Directives in general and at improving road safety in Austria.
During appraisal the Bank will verify the compliance of the investments composing the project with the EIA Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC as and where appropriate.
The impact of Directive 2004/54/EC on road safety in tunnels, as amended by Regulation (EC) No 596/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 and the Directive 2008/96/CE on road safety, will be verified as well.
The project’s compliance with the applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and 2007/66/EC) will be checked during appraisal, in particular with respect to the publication of the tender notices in the EU Official Journal as and where appropriate. Details of the procurement strategies will be reviewed during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.