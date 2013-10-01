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A9 GAASPERDAMMERWEG MOTORWAY PPP

Signature(s)

Montant
200 650 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 200 650 000 €
Transports : 200 650 000 €
Date(s) de signature
13/11/2014 : 200 650 000 €
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12/03/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - A9 GAASPERDAMMERWEG MOTORWAY PPP
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Pays-Bas : la BEI va prêter 200 millions d'EUR à l'appui de la modernisation d'un tronçon autoroutier d'Amsterdam et de la création d'un nouveau parc

Fiche récapitulative

Date de publication
1 octobre 2013
Statut
Référence
Signé | 13/11/2014
20130183
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
A9 GAASPERDAMMERWEG MOTORWAY PPP
Rijkswaterstaat.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 201 million
EUR 758 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

This c. EUR 750m project includes the upgrade and widening of the A9 motorway in the Netherlands, running through the Municipality of Amsterdam, between junction Holendrecht and crossing Gaasp. The A9 is located in the SAA corridor (Schiphol – Amsterdam – Almere) and this project is the third to be tendered as part of the SAA capacity enlargement programme. The project is part of the TEN-T network.

The project will provide additional capacity on one of the most congested parts of the Dutch road network. Rijkswaterstaat estimates the project as necessary to support both future population growth and ease existing congestion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists in the upgrading of an existing 2x2 motorway, therefore it falls under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU, and hence the competent authority decides on the requirement for a full EIA. Compliance with the EIA Directive, the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directives (79/409/EEC) and NATURA 2000 will be verified in detail during appraisal.

The tender process (competitive dialogue) was launched in December 2012 with prior publication of the contract notice (2012/S 235-386717). The Concession will include design, construction, financing and maintenance. Procurement procedures and compliance with Directive 2004/18/EC will be verified in detail during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - A9 GAASPERDAMMERWEG MOTORWAY PPP
Date de publication
12 Mar 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52033378
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130183
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - A9 GAASPERDAMMERWEG MOTORWAY PPP
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221105
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130183
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - A9 GAASPERDAMMERWEG MOTORWAY PPP
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185673344
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130183
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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