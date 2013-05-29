Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES II

Signature(s)

Montant
490 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 490 000 000 €
Services : 490 000 000 €
Date(s) de signature
23/07/2013 : 490 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES II
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES II
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient la R-D avec un financement de près de 1 milliard d’EUR

Fiche récapitulative

Date de publication
29 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 23/07/2013
20130173
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES
NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU
NARODOWE CENTRUM NAUKI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 450 million
EUR 1165 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of public/private sector research and development projects procured and financed by the National Centre for Science (NCS, in Krakow) and the National Centre for Research and Development (NCRD, in Warsaw, Poland).

The proposed operation is fully in line with the Bank’s priority of lending for research and development (R&D) activities in support of Horizon 2020 and the Bank’s Knowledge Economy objective. It also contributes to the strengthening of R&D potential in a convergence region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project primarily concerns research activities that will be carried out within existing facilities. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not required in accordance with the EIA Directive 2011/92/EU. However, a portion of the investment programme may cover the construction of new facilities and therefore may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES II
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES II
Autres liens
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient la R-D avec un financement de près de 1 milliard d’EUR

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES II
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48041277
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130173
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES II
Date de publication
9 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60227654
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130173
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES II
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES II
Autres liens
Fiche récapitulative
POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES
Fiche technique
POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES II
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient la R-D avec un financement de près de 1 milliard d’EUR

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient la R-D avec un financement de près de 1 milliard d’EUR
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES II
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes