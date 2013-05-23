GETRAG INNOVATIVE TRANSMISSION TECHNOLOGY

Fiche récapitulative
Financing of a portion of Getrag's research and development (R&D) programme with the primary objective of improving the efficiency of vehicle transmission systems, and thus reducing fuel consumption.
The project concerns selected R&D activities from the promoter’s R&D programme with the primary objective of improving the transmission efficiency thus reducing fuel consumption from the cars they will be deployed in. In parallel, the R&D aims at expanding the product range and vehicle applications, reducing weight and cost, improving comfort and driveability. The main focus of the activities is on the development of new and improvement of the DCT (Dual Clutch Transmissions) and the eDrive technologies, but there are also activities on the existing automatic and manual transmissions product lines.
R&D activities are not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, and the project is expected to be carried out in existing facilities. However, should there be any investments concerning test benches for engines, which fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, these will be clarified during the project’s appraisal.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.
The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.