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SAO PAULO ROLLING STOCK

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Brésil : 200 000 000 €
Transports : 200 000 000 €
Date(s) de signature
20/10/2014 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
26/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAO PAULO ROLLING STOCK
Related public register
30/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SAO PAULO ROLLING STOCK

Fiche récapitulative

Date de publication
24 juillet 2013
Statut
Référence
Signé | 20/10/2014
20130153
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SAO PAULO ROLLING STOCK
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS (CPTM)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 765 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the acquisition of passenger train-sets to provide regional passenger services in São Paulo's regional lines operated by CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

The project is expected to include priority investments in rolling stock acquisition forming part of the promoter's medium term business plan to increase the performance of São Paulo's commuter railway lines operated by CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). CPTM currently operates six lines, with a total length of some 260 kilometres. São Paulo's authorities are planning to improve the public transport system by increasing the offer on regional services and expanding the network through the extension of lines 8 and 9 as well as the construction of a new line (line 13) linking São Paulo's Guarulhos International Airport.

The fleet expansion comprises the acquisition of some 75 train units but the exact scope is to be determined during appraisal.


Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to bring to an overall improvement of environment thanks to the reduction in transport-related emissions. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's environmental and social standards. All details about these issues will be checked at appraisal stage.


The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Documents liés
26/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAO PAULO ROLLING STOCK
30/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SAO PAULO ROLLING STOCK

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAO PAULO ROLLING STOCK
Date de publication
26 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49410578
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130153
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Brésil
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SAO PAULO ROLLING STOCK
Date de publication
30 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164959773
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130153
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Brésil
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
26/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAO PAULO ROLLING STOCK
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30/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SAO PAULO ROLLING STOCK
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Fiche récapitulative
SAO PAULO ROLLING STOCK
Fiche technique
SAO PAULO ROLLING STOCK

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