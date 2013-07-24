SAO PAULO ROLLING STOCK

Signature(s)
Fiche récapitulative
The project consists of the acquisition of passenger train-sets to provide regional passenger services in São Paulo's regional lines operated by CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).
The project is expected to include priority investments in rolling stock acquisition forming part of the promoter's medium term business plan to increase the performance of São Paulo's commuter railway lines operated by CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). CPTM currently operates six lines, with a total length of some 260 kilometres. São Paulo's authorities are planning to improve the public transport system by increasing the offer on regional services and expanding the network through the extension of lines 8 and 9 as well as the construction of a new line (line 13) linking São Paulo's Guarulhos International Airport.
The fleet expansion comprises the acquisition of some 75 train units but the exact scope is to be determined during appraisal.
The project is expected to bring to an overall improvement of environment thanks to the reduction in transport-related emissions. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's environmental and social standards. All details about these issues will be checked at appraisal stage.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.