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WWU 2013-16 GAS DISTRIBUTION

Signature(s)

Montant
201 181 943,92 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 201 181 943,92 €
Énergie : 201 181 943,92 €
Date(s) de signature
3/12/2014 : 201 181 943,92 €
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Related public register
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WWU 2013-16 GAS DISTRIBUTION
Related public register
16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - WWU 2013-16 GAS DISTRIBUTION

Fiche récapitulative

Date de publication
2 août 2013
Statut
Référence
Signé | 03/12/2014
20130152
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WWU 2013-16 GAS DISTRIBUTION
WALES & WEST UTILITIES LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 185 million (GBP 160 million)
EUR 475 million (GBP 410 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Part financing Wales & West Utilities’ 2013-16 capex programme to modernise and expand the gas distribution network in the south west of the UK.

The project is part of the Promoter’s on-going investment programme to upgrade and expand the gas distribution networks in its area of operations. The project will allow the Promoter to reinforce and continue developing the distribution networks to meet growth in both average and peak demand, as well as upgrading the system’s operations.
The project includes activities in the EU convergence regions of West Wales and Cornwall.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Current information suggests that none of the project components will require an EIA per the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU).

The investments under the project are subject to the national and EU procurement provisions defined for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors

Documents liés
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WWU 2013-16 GAS DISTRIBUTION
16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - WWU 2013-16 GAS DISTRIBUTION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WWU 2013-16 GAS DISTRIBUTION
Date de publication
17 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48901776
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130152
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WWU 2013-16 GAS DISTRIBUTION
Date de publication
16 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78729641
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130152
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WWU 2013-16 GAS DISTRIBUTION
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16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - WWU 2013-16 GAS DISTRIBUTION
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Fiche récapitulative
WWU 2013-16 GAS DISTRIBUTION
Fiche technique
WWU 2013-16 GAS DISTRIBUTION

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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