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PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE III

Signature(s)

Montant
23 661 315,6 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 23 661 315,6 €
Aménagement urbain : 23 661 315,6 €
Date(s) de signature
19/06/2014 : 23 661 315,6 €
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Related public register
16/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE III
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17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE III
Communiqués associés
République tchèque : La BEI soutient les infrastructures urbaines de Plzeň

Fiche récapitulative

Date de publication
5 juillet 2013
Statut
Référence
Signé | 19/06/2014
20130144
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE III
MESTO PLZEN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
CZK 1000 million (EUR 39 million)
CZK 2000 million (EUR 78 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Multi-sector investment programme aimed at improving urban infrastructure.

The proposed Framework Loan will be the third loan with the City of Plzen for the financing of priority municipal investments. The investments are expected to be in the fields of public infrastructure (roads, public transport, pedestrian and green spaces, etc.), cultural facilities and heritage, health, social facilities and environmental improvement and protection measures
Part of the schemes will probably be complemented by EU grant support in the 2014-2020 programming period. The loan will thus both facilitate and accelerate the implementation of EU supported investments.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Selected schemes will be based on comprehensive urban development and regeneration strategies and plans. The question of the project (i) falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with the EU Directive 2001/42/EC and/or (ii) falling under the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU will be further examined during appraisal.
Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (recast) 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE III
Date de publication
16 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50236404
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130144
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE III
Date de publication
17 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
226554709
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130144
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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16/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE III
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PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE III
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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