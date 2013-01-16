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ROUEN ECO-QUARTIERS FLAUBERT-LUCILINE

Signature(s)

Montant
76 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 76 000 000 €
Aménagement urbain : 76 000 000 €
Date(s) de signature
7/07/2014 : 25 500 000 €
7/07/2014 : 50 500 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
10 juillet 2013
Statut
Référence
Signé | 07/07/2014
20130116
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ROUEN ECO-QUARTIERS FLAUBERT-LUCILINE
COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION ROUEN-ELBEUF-AUSTREBERTHE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 198 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Project consists of a multi-component urban regeneration investment programme on former industrial sites in the centre and West of Rouen, a medium-size city in Normandy (France). This project is co-led by Communauté de l'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austerberthe (CREA) and Ville de Rouen and includes (i) energy-efficient housing and facilities (including new administrative buildings meeting stringent energy efficiency standards) and (ii) pedestrian and cycling infrastructure (bridge, pathways alongside the Seine). The total investment cost is estimated at cEUR 200m.

The Project aims at regenerating two former industrial sites near Rouen's city centre and will allow the development of sustainable communities including amenities, housing, soft transport and other facilities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investment programme is based on comprehensive urban regeneration and development strategies and plans. The question of the project (i) falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with the EU Directive 2001/42/EC and/or (ii) falling under the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU will be further examined during appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (recast) 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROUEN ECO-QUARTIERS FLAUBERT-LUCILINE
Date de publication
3 Jun 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53080048
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130116
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - ROUEN ECO-QUARTIERS FLAUBERT-LUCILINE
Date de publication
8 Jul 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67612701
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130116
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation Environnementale Stratégique - ROUEN ECO-QUARTIERS FLAUBERT-LUCILINE - Tome VII - Schéma de Cohérence Territoriale
Date de publication
19 Jan 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
136131987
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation Environnementale Stratégique
Numéro du projet
20130116
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ROUEN ECO-QUARTIERS FLAUBERT-LUCILINE
Date de publication
9 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
93163820
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130116
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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