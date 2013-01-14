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ACCIONA RDI 2

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 120 000 000 €
Eau, assainissement : 12 000 000 €
Énergie : 30 000 000 €
Industrie : 78 000 000 €
Date(s) de signature
7/02/2014 : 12 000 000 €
7/02/2014 : 30 000 000 €
7/02/2014 : 78 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ACCIONA RDI 2
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ACCIONA RDI 2
Communiqués associés
Espagne : Acciona reçoit un prêt de 120 millions d’EUR de la BEI pour des projets de RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
10 juillet 2013
Statut
Référence
Signé | 07/02/2014
20130114
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ACCIONA RDI 2
ACCIONA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 120 million
EUR 240 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter’s Research, Development and Innovation (RDI) activities in the areas of renewable energy, water treatment, infrastructures and environmental technologies to be carried out between 2013 and 2016.

The project comprises investments in Research, Development and Innovation (RDI) in the company’s strategic areas, developing innovative technologies in the fields of: i) construction, ii) renewable energy equipment, iii) water desalination and treatment as well as iv) environmental technologies. The project includes also a wide variety of small sub-projects to support the bigger technology platforms, e.g. nanotechnologies, sustainable re-use of construction materials and application of renewables to civil engineering.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The R&D activities are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. In the light of this the project is not expected to require an Environmental Impact Assessment as per directive 2011/92/EU. However, full environmental details will be investigated during the appraisal.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Documents liés
02/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ACCIONA RDI 2
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ACCIONA RDI 2
Date de publication
2 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48964194
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130114
Secteur(s)
Eau, assainissement
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ACCIONA RDI 2
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79755628
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130114
Secteur(s)
Eau, assainissement
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
ACCIONA RDI 2
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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