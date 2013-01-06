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MID EUROPA CEE GROWTH FUND IV

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 50 000 000 €
Télécom : 7 500 000 €
Énergie : 7 500 000 €
Santé : 15 000 000 €
Services : 20 000 000 €
Date(s) de signature
22/10/2013 : 7 500 000 €
22/10/2013 : 7 500 000 €
22/10/2013 : 15 000 000 €
22/10/2013 : 20 000 000 €
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Related public register
07/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MID EUROPA CEE GROWTH FUND IV

Fiche récapitulative

Date de publication
15 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 22/10/2013
20130106
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MID EUROPA FUND IV LP
Mid Europa IV Management Ltd
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 1000 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

European equity fund providing capital to mid-market companies in consumer and service growth sectors in Central and Eastern Europe, the Balkans, the Baltic states and Turkey.

The fund will invest equity in companies seeking capital, with a view to creating jobs and encouraging economic growth, improving the business environment, supporting entrepreneurship and promoting the competitiveness of Europe’s industries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require the promoter to ensure that all the investee companies comply with the environmental and social requirements of the Bank as set forth in EIB Environmental and Social Principles and Standards.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
07/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MID EUROPA CEE GROWTH FUND IV
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MID EUROPA CEE GROWTH FUND IV
Date de publication
7 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48481083
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130106
Secteur(s)
Télécom
Services
Santé
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
07/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MID EUROPA CEE GROWTH FUND IV
Autres liens
Fiche récapitulative
MID EUROPA FUND IV LP
Fiche technique
MID EUROPA CEE GROWTH FUND IV

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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