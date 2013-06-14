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ESB NETWORK - RENEWABLE CONNECTION

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 200 000 000 €
Énergie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
9/12/2013 : 100 000 000 €
30/10/2014 : 100 000 000 €
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17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ESB NETWORK - RENEWABLE CONNECTION
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28/03/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - Addendum to ESDS -ESB NETWORK - RENEWABLE CONNECTION
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ESB NETWORK - RENEWABLE CONNECTION
Communiqués associés
Irlande: ESB et la BEI signent un prêt de 100 millions d'EUR

Fiche récapitulative

Date de publication
14 juin 2013
Statut
Référence
Signé | 09/12/2013
20130099
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ESB NETWORK - RENEWABLE CONNECTION
ELECTRICITY SUPPLY BOARD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 429 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of five new substations and the related cabelling work to enable renewable energy connection to the grid in the South-West of Ireland.

Construction of five power substations and associated network connections in South West Ireland. The substations are aimed at directing renewable generated power, mainly wind, from the 110 kV network to the 220 kV network.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By their technical characteristics some project components fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. According to the decisions made by the Irish competent authorities, none of them requires Statutory Environmental Impact Assessment. Environmental Studies have however been carried out to support the relevant planning applications and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary. The impacts that can be typically expected for the project relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance and disturbance during construction.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC/ and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ESB NETWORK - RENEWABLE CONNECTION
Date de publication
17 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48474438
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130099
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - Addendum to ESDS -ESB NETWORK - RENEWABLE CONNECTION
Date de publication
28 Mar 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58198842
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130099
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ESB NETWORK - RENEWABLE CONNECTION
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185255249
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130099
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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