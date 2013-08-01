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DUBLIN LUAS CROSS CITY

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 150 000 000 €
Transports : 150 000 000 €
Date(s) de signature
3/03/2014 : 150 000 000 €
Autres liens
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02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DUBLIN LUAS CROSS CITY
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17/06/2014 - Résumé non technique - DUBLIN LUAS CROSS CITY
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DUBLIN LUAS CROSS CITY
Communiqués associés
Irlande : La BEI prête 150 millions d'EUR pour raccorder les deux lignes du réseau LUAS

Fiche récapitulative

Date de publication
1 août 2013
Statut
Référence
Signé | 03/03/2014
20130098
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DUBLIN LUAS CITY CROSSING
RAILWAY PROCUREMENT AGENCY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 163 million
EUR 326 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a 5.6 km extension of the Dublin's LUAS light rail system including 13 additional stations, a new depot and the purchase of 10 additional trams. The project will allow the connection between the two existing LUAS red and green lines in the inner city centre.

A connection between the two existing LUAS red and green lines in the inner city centre would be made. The project is expected to further increase the attractiveness of the public transport network, improving accessibility while optimising costs and ensuring a sound environmental performance.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of the EU EIA Directive, according to which the need for a full EIA is decided either on a case-by-case basis by the Competent Authority or on pre-established criteria set by the Member State. In this case an Environmental Impact Assessment has been carried out including public consultation. Further details on the compliance of the project with EU Directives on the environment, including EIA Directive 2011/92/EU, SEA Directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC will be analysed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DUBLIN LUAS CROSS CITY
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49283876
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130098
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - DUBLIN LUAS CROSS CITY
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220585
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130098
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - DUBLIN LUAS CROSS CITY
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95037722
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130098
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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