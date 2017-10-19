Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

KIGALI CENTRAL SEWERAGE

Signature(s)

Montant
45 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Rwanda : 45 000 000 €
Eau, assainissement : 45 000 000 €
Date(s) de signature
28/12/2017 : 45 000 000 €
Autres liens
Related public register
04/12/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - KIGALI CENTRAL SEWERAGE
Related public register
24/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KIGALI CENTRAL SEWERAGE
Communiqués associés
Rwanda: la BEI soutient le premier réseau public d'assainissement

Fiche récapitulative

Date de publication
19 octobre 2017
Statut
Référence
Signé | 28/12/2017
20130075
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KIGALI CENTRAL SEWERAGE
REPUBLIC OF RWANDA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 45 million
EUR 96 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Construction of a new sewerage system for central areas of Kigali including collector sewers, secondary and tertiary sewers and a wastewater treatment plant.

The overall objective of the Kigali Central Sewerage project is to improve collective sanitation services through consumer connections to a networked sanitation service within the city of Kigali, along with the construction of a wastewater treatment plant. This will enhance the public health resilience of the city whilst also protecting the environment of Kigali water catchments and the Nyabarongo River which discharges to the Akagera River and further to Lake Victoria.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An environmental and social impact assessment (ESIA) has been carried out as part of the technical assistance project preparatory work, together with a resettlement policy framework and a stakeholder engagement plan. These documents are to be approved by the competent authorities in Rwanda. The project will have a positive environmental and public health impact as it will allow the reduction of sewage effluents. The project will involve the resettlement of local people. A resettlement action plan will be elaborated and implemented prior to the start of the works.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Documents liés
04/12/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - KIGALI CENTRAL SEWERAGE
24/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KIGALI CENTRAL SEWERAGE
Autres liens
Communiqués associés
Rwanda: la BEI soutient le premier réseau public d'assainissement

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - KIGALI CENTRAL SEWERAGE
Date de publication
4 Dec 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80312406
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130075
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Rwanda
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KIGALI CENTRAL SEWERAGE
Date de publication
24 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78618561
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130075
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Rwanda
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
04/12/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - KIGALI CENTRAL SEWERAGE
Related public register
24/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KIGALI CENTRAL SEWERAGE
Autres liens
Fiche récapitulative
KIGALI CENTRAL SEWERAGE
Fiche technique
KIGALI CENTRAL SEWERAGE
Communiqués associés
Rwanda: la BEI soutient le premier réseau public d'assainissement

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Rwanda: la BEI soutient le premier réseau public d'assainissement
Autres liens
Related public register
04/12/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - KIGALI CENTRAL SEWERAGE
Related public register
24/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KIGALI CENTRAL SEWERAGE

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes