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STOGIT GAS STORAGE

Signature(s)

Montant
283 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 283 000 000 €
Énergie : 283 000 000 €
Date(s) de signature
19/07/2013 : 283 000 000 €
Autres liens
Related public register
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STOGIT GAS STORAGE
Related public register
17/06/2014 - Résumé non technique - STOGIT GAS STORAGE
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - STOGIT GAS STORAGE

Fiche récapitulative

Date de publication
10 avril 2013
Statut
Référence
Signé | 19/07/2013
20130071
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UNDERGROUND GAS STORAGE FACILITY DEVELOPMENT
The promoter is the largest gas storage operator in Italy.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 283 million
EUR 567 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments for the development of an underground gas storage facility in the Lombardy region.

Natural gas storage facilities play an important role in providing flexibility and security to the gas system. The project, a priority Trans-European energy network (TEN-E) project, would add further resilience to the Italian gas system by reducing the risk of supply interruption and improving the whole system's management in situations of excess of demand (peak loads) or shortage of supply as well as adding strategic reserve capacity.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project has been subject to an environmental assessment as required by the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Authorisation has been granted by the competent authorities in November 2009.

The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Documents liés
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STOGIT GAS STORAGE
17/06/2014 - Résumé non technique - STOGIT GAS STORAGE
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - STOGIT GAS STORAGE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STOGIT GAS STORAGE
Date de publication
17 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47893257
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130071
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - STOGIT GAS STORAGE
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221942
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130071
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - STOGIT GAS STORAGE
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88227761
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130071
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STOGIT GAS STORAGE
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17/06/2014 - Résumé non technique - STOGIT GAS STORAGE
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - STOGIT GAS STORAGE
Autres liens
Fiche récapitulative
UNDERGROUND GAS STORAGE FACILITY DEVELOPMENT
Fiche technique
STOGIT GAS STORAGE

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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