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FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 200 000 000 €
Aménagement urbain : 200 000 000 €
Date(s) de signature
11/02/2014 : 100 000 000 €
18/02/2015 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
16/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV

Fiche récapitulative

Date de publication
2 avril 2013
Statut
Référence
Signé | 11/02/2014
20130066
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Urban regeneration schemes under the Flanders social housing programme in various locations in the region.
Investment programme 2013-2015.

The project will comprise small to medium-sized retrofitting and newly built social housing investments in the years 2013-2015 undertaken by social housing providers throughout the region. It is expected that the investments to be funded will concern in particular energy-efficiency measures.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The social housing to be financed under the project will have to comply with high environmental standards and will significantly contribute to improving the urban environment.

The final beneficiaries, social housing providers, fall under public procurement and will be required by the Bank to ensure that contracts for the implementation of the projects have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Documents liés
16/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV
Date de publication
16 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48641066
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130066
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88814025
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130066
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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16/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV
Autres liens
Fiche récapitulative
FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV
Fiche technique
FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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