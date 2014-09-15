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CARDIFF ENERGY-FROM-WASTE CHP PLANT

Signature(s)

Montant
123 146 067,41 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 123 146 067,41 €
Déchets solides : 123 146 067,41 €
Date(s) de signature
13/09/2018 : 123 146 067,41 €
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Communiqués associés
Royaume-Uni : 110 millions de GBP à l'appui des installations de valorisation énergétique de Viridor à Cardiff

Fiche récapitulative

Date de publication
15 septembre 2014
Statut
Référence
Signé | 13/09/2018
20130049
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CARDIFF ENERGY-FROM-WASTE CHP PLANT
PENNON GROUP PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 110 million (EUR 138 million)
GBP 220 million (EUR 276 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Construction, operation and maintenance of an energy-from-waste (EfW) combined heat and power (CHP) plant in Cardiff, Wales.

The project aims to construct and operate a waste incinerator (Energy from Waste (EfW) plant) in Cardiff, Wales, UK.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns the construction of a waste incinerator (Energy from waste (EfW)) plant processing more than 100 t/day of residual waste from five authorities in Wales. Hence the project is subject to Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC. An environmental permit has been granted for the site. An integral permit according to the Industrial Emissions Directive (2010/75/EU) will be required by the competent authorities before the plant is put into operation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC/ or 2004/18/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - CARDIFF ENERGY-FROM-WASTE CHP PLANT - Energy from Waste & Recycling Facility Trident Park Cardiff
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54579456
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130049
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CARDIFF ENERGY-FROM-WASTE CHP PLANT
Date de publication
14 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51563915
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130049
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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