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CENTRAL AMERICA CLIMATE CHANGE FL II

Signature(s)

Montant
175 000 000 €
Secteur(s)
Industrie : 8 750 000 €
Énergie : 166 250 000 €
Date(s) de signature
21/08/2013 : 8 750 000 €
21/08/2013 : 166 250 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 21/08/2013
20130043
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CENTRAL AMERICA CLIMATE CHANGE FL II
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 175 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The framework loan will support renewable energy and energy efficiency projects in Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica and Panama. The majority of the projects are expected to be wind, hydropower, geothermal and photovoltaic.

The proposed framework loan will be used to finance renewable energy and energy efficiency projects with a positive contribution towards the environment and the fight against climate change.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation will support projects that contribute to the reduction of greenhouse gases emissions and other airborne pollutants. The sub-schemes are expected to have limited negative environmental and social impacts. None of the schemes submitted for part-financing by the Bank are expected to have a significant negative impact on sites of nature conservation. Standard safeguards and monitoring procedures will ensure that project implementation is satisfactory and complies in particular with the environmental and social requirements of the Bank.

The procurement procedures applied by the project promoters shall comply with the Bank’s Guide to Procurement including the publication of tenders in the EU Official Journal when appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CENTRAL AMERICA CLIMATE CHANGE FL II
Date de publication
7 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48641366
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130043
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Régional - Amérique centrale
Disponible au public
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