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SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bulgarie : 2 000 000 €
Slovaquie : 7 000 000 €
Allemagne : 91 000 000 €
Services : 100 000 000 €
Date(s) de signature
19/08/2013 : 2 000 000 €
19/08/2013 : 7 000 000 €
19/08/2013 : 91 000 000 €
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Related public register
26/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION

Fiche récapitulative

Date de publication
8 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 19/08/2013
20130042
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION
SOFTWARE AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 210 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the research, development and innovation (RDI) activities of Software AG in relation to different products supporting the IT infrastructure of companies such as databases, programming languages as well as tools for software integration services and business process optimisation. The project will be carried out during 2013 to 2015, mainly in Germany.

The key focus will be to provide new functionalities related to social / mobile / cloud computing aspects and the management of big data volumes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments will concern RDI activities most likely within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC. Nevertheless the environmental details including environmental objectives of the RDI program and if needed, the CO2 footprint as well as the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives) will be assessed during the appraisal.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Documents liés
26/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION
Date de publication
26 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48107269
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130042
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Slovaquie
Bulgarie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION
Date de publication
9 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67662339
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130042
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Slovaquie
Bulgarie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
26/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION
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09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION
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SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION
Fiche technique
SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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