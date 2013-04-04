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FIAT GROUP SUSTAINABLE RESEARCH

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 400 000 000 €
Industrie : 400 000 000 €
Date(s) de signature
20/11/2013 : 200 000 000 €
20/11/2013 : 200 000 000 €
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02/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FIAT GROUP SUSTAINABLE RESEARCH
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16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - FIAT GROUP SUSTAINABLE RESEARCH
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Italie : La BEI et SACE accordent 400 m d’EUR à Fiat pour financer ses activités de recherche

Fiche récapitulative

Date de publication
4 avril 2013
Statut
Référence
Signé | 20/11/2013
20130041
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FIAT GROUP SUSTAINABLE RESEARCH
FIAT SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million
EUR 860 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of Fiat Group research, development and innovation (RDI) activities in Italy during the period 2013-16 aimed at the development of advanced powertrain and vehicle technologies targeting increasing environmental sustainability and safety.

The project concerns RDI investments on innovative technologies leading to lower consumption of fossil fuels and emission reduction as well as to increased vehicle occupant and pedestrian safety. More specifically, the project proposed for financing will include RDI activities for the development of more efficient Internal Combustion Engines (ICE), alternative fuel and electrified powertrains, lighter materials and vehicle architecture solutions as well as safer vehicle solutions. The project is expected to contribute to the company's targets of CO2 emission reduction, consistent with the objectives set by the EU regulation. The scope of the project appears consistent with the Bank's Policy for Lending to the Transport Sector, as it concerns investments in technologies with significant potential of innovation, leading to lower consumption of fossil fuel, emission reduction and enhanced safety. The project (subject to appraisal) potentially qualifies under the EIB Climate Action (mitigation). Subject to EC approval, a part of the project could also be eligible under RSFF - EC window

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Any possible environmental issue will however be verified during the project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Commentaires

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FIAT GROUP SUSTAINABLE RESEARCH
Date de publication
2 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47920519
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130041
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FIAT GROUP SUSTAINABLE RESEARCH
Date de publication
16 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76954713
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130041
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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